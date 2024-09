Autobrennero scende dall’auto ma viene travolto e ucciso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Un terrificante incidente si è verificato nella serata di lunedì 2 settembre sull’autostrada del Brennero, in Alto Adige. La vittima, un turista austriaco, che era diretto verso il confine, nei pressi di Cortina all’Adige ha fermato la sua auto sulla corsia di emergenza.Leggi anche: Incidente in autostrada: lunghe code e disagi L’uomo è quindi sceso dalla macchina, ma è statoda un altro mezzo che transitava proprio in quel momento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il medico d’urgenza con l’elicottero Aiut Alpin. Purtroppo però l’automobilista era deceduto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare. L'articolomaproda The Social Post.