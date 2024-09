Ashley Paul Griffith condannato per reati sessuali ai danni di bambini affidati alle sue cure | ha lavorato a Pisa tra il 2007 e il 2022

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 3 settembre 2024) Un ex assistente all’infanzia è statoin Australia per 307aidi decine disue. Si tratta di, 46 anni. L’uomo ha commesso itra Brisbane, Sydney e. Nella città Toscana l’uomo hatra ile ilsi è dichiarato colpevole di tutte le accuse durante un’udienza preliminare tenutasi presso il tribunale distrettuale del Queensland. Durante la lettura delle 307 accuse nei suoi confronti l’aula del tribunale, gremita, è rimasta in silenzio.si è definito “colpevole” per ciascun capo di imputazione che gli veniva letto. Diverse persone hanno pianto nell’udienza svoltasi davanti al giudice.