Ariana Grande | fuori la nuova edizione di My Everything 10th anniversary edition

(Di martedì 3 settembre 2024) L’artista vincitrice di un Grammy Award, premiata con numerosi dischi di platino e superstar internazionalecelebra un decennio del suo album di successo multiplatino, “My“, e festeggia l’anniversario pubblicando unaversione deluxe del disco, disponibile in digitale e vinile, “My(Tenth)“. “My(Tenth)” include due brani mai rilasciati prima su vinile e in unavariante rosa, disponibile da oggi in preorder sullo Shop Universal. Inoltre, per l’anniversario del progetto, l’artista ha aggiunto due canzoni completamente inedite: “Too Close” e “Cadillac Song“.