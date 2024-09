Alessia e Jenny al veleno contro Siria e Martina | sgarri dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Solo qualche settimana fa, le ragazze che hanno preso parte alla scorsa edizione dihanno trascorso una vacanza tutte insieme a Riccione, mentre adesso si lanciano stoccate sui social. Nel corso di una diretta,Pascarella eGuardiano hanno detto delle cose piuttosto pesanti sul conto di alcune ex compagne d’avventura. Ecco cosa è successo. Le stoccate didiPascarella eGuardiano hanno legato molto. Le due si sentono e si vedono non appena ne hanno l’opportunità . Proprio ieri sera, infatti, le due donne hanno registrato una diretta su Instagram in cui hanno interagito con i fan ed hanno parlato di svariati argomenti. Tra di essi, si sono soffermate anche sui rapporti con alcune ex compagne d’avventura.