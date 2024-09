Abraham snobba la Roma | Sono andato al Milan per salire di livello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024)o, 3 settembre 2024 – “cresciuto con il. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare.sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa. Quando ho visto ilinteressato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere”. Lo ha detto il nuovo attaccante del, Tammy, arrivato in prestito dallanell’ambito di uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers. “Subito feeling con Leao? C’è una storia abbastanza divertente dietro. Abbiamo deciso prima di entrare cosa fare insieme, siamo entrati e abbiamo fatto quello che volevamo fare“, ha aggiunto l’inglese che sta bene fisicamente. “Mi sento al meglio. Sto recuperando dalla lesione, ma mi sento veramente molto bene“.