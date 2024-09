Terremoto in Nazionale | bordata a Spalletti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 2 settembre 2024)in, lache arriva a Lucianoè clamorosa. Ecco le parole che non lasciano spazio a commenti Torna la, che si raduna in vista dei prossimi impegni di Nations League. E gli azzurri devono cercare di dimenticare in fretta un Europeo iniziato con una vittoria, l’unica, contro l’Albania, e finito malissimo dopo la gara contro la Svizzera che ci ha eliminati. Una sfida che praticamente l’Italia non ha mai giocato, presa a pallate da una formazione che almeno sulla carta non era più forte.(Lapresse) – Ilveggente.itSi è discusso molto anche di quella che potrebbe essere la posizione di Lucianosulla panchina azzurra. Si è discusso della possibilità di un arrivo di Massimiliano Allegri – che pare destinato al Benfica – o di qualche altro tecnico.