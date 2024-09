Schlein al centrosinistra | subito congedo paritario di 5 mesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pontelagoscuro (FE), 2 set. (askanews) – Per “battere la destra” occorrono “proposte concrete” per le quali “mi rivolgo a tutte le opposizioni”, come “undi cinqueper entrambi genitori e non solo per le padri, pagati al 100%”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly, durante un comizio alla Festa dell’Unità di Pontelagoscuro nel ferrarese. “Vogliamo costruire l’alternativa in un dialogo costante con chi come noi pensa che dobbiamo battere e buttare giù il più presto possibile il governo più a destra della storia repubblicana – ha spiegato-. Lo facciamo a partire da proposte concrete che vorrei portare all’attenzione delle altre forze d’opposizione”.