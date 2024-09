Sant’Andrea è tornato Vince allo spareggio fra tensioni e sorprese Alla fine basta un 3

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Sonia Fardelli AREZZO La tattica di Martino Gianni ha funzionato.ha vinto la lancia d’oro dedicata a san Francesco con il cambio di entrambi i binomi. Una Giostra calda fin dsfilata che ha visto scaramucce tra spettatori di Santo Spirito e figuranti di Porta Crucifera e subito dopo la Giostra davanti alle Logge altri scontri tra figuranti di Porta del Foro e. Il capitano gicremisi si è sentito male, per pochi attimi ha perso conoscenza ed è stato caricato in ambulanza. Ad aprire la Giostra è stato Elia Cicerchia di Santo Spirito. Tattica nuova per i giblù che quasi sempre mandano per primo Scortecci. Dovuta forse anche al fatto che era più facile far giostrare Toni quando la lizza non era ancora troppo calda. Ma qualche problema il "cecchino" della lizza lo ha avuto ugualmente ha dovuto correggere il cave ha colpito il 3.