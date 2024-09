Perdere soldi o indebitarsi senza sapere come | ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non fanno che aumentare a dismisura le truffe del credito, basti pensare che nel 2023 sono stati sottratti oltre 13 milioni di euro Trovarsiun soldo in banca oall’improvviso di aver acceso un finanziamento o un prestito maaverlo mai fatto è quald’incredibile e allucinante. Eppure stando troppo spesso, con falsi prestiti o addirittura conti svuotati e difendersi non è affatto facile. Tante persone hanno scoperto che hanno acceso prestito o non hanno piùsul conto e non sannosia successo (Ansa Foto) Cityrumors.it Persone che si trovano con addebiti di spese che non hanno mai fatto e all’istante si ritrovano a dover dare deiperfino alla banca.