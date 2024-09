Pensioni la sfida della sostenibilità fra Quota 41 e legge Fornero

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Negli ultimi mesi, la riforma delleè tornata prepotentemente al centro del dibattito politico in Italia. La necessità di modificare il sistema attuale, mantenendo un equilibrio tra flessibilità in uscita efinanziaria, è un tema cruciale per il governo Meloni. Con l’avvicinarsimanovra di bilancio in vista del 2025, la tensione cresce tra le diverse forze politiche e sociali che premono per soluzioni differenti.41? Costa 4 miliardi all’anno La proposta di41, cavallo di battaglia dalla Lega, prevede la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Questa misura è vista da molti come una soluzione per un’equa riforma delle. Specialmente per coloro che hanno cominciato a lavorare in giovane età.