Oggi concerto finale nella chiesa di Sant’Agostino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ultimo appuntamento in programma, per il Chigiana International Festival & Summer Academy, che per chiudere la sua decima edizione ha scelto Palazzo Chigi Saracini, dovesi svolgerà un’intera giornata dedicata alla musica proprio nel luogo in cui questa storia ormai secolare è iniziata. Alle 12,30 si esibiranno gli allievi del corso di Composizione per strumenti antichi di Simone Fontanelli e poi, alle 18 e 21.15,di, il grancon i concerti degli allievi di Sara Mingardo (canto), Alfredo Bernardini (oboe), Hiro Kurosaki (violino barocco), Vittorio Ghielmi (viola da gamba), da Marco Testori (violoncello barocco) e Florian Birsak (cembalo).