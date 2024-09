Nautica Razeto Saloni Nautici | Industria in forte crescita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Genova, 02 set. – (Adnkronos) – “Arriviamo alla 64° edizione del Salone Nautico dopo un?onda di. Quello dellaè infatti un settore che è cresciuto anche una volta esauritasi la spinta del Covid e che, in questi due anni e mezzo, ha continuato a crescere, come conferma lo studio condotto da Deloitte e presentato al Palazzo della Borsa. A questo 64° Salone Nautico troveremo anche gran parte dei lavori del waterfront completati, quelli più strategici. quindi avremo un padiglione blu con la canalizzazione completata e tutte le banchine visitabili e percorribili in continuità”. Così Andrea, presidente dei, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi.