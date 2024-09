LIVE Sinner-Paul US Open 2024 in DIRETTA | il n 1 in campo in piena notte Pegula elimina Shnaider

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-MUCHOVA DALLE 17.00 19.45 Si conclude il primo match sull’Arthur Ashe Stadium: la statunitense Jessicala russa Dianacon il punteggio di 6-4 6-2 e si qualifica per i quarti di finale. A seguire Borges-Medvedev, mentre non prima dell’1.00 italiana si giocherà Swiatek-Samsonova, infine toccherà a Jannike Tommy. Il programma del matchBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Janniked il padrone di casa statunitense Tommy, valido per il quarto turno degli USdi tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.