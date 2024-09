Liguria | per c sinistra allargato passi da Iv paletti Calenda Orlando ‘falso noi contro opere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) – Il prossimo appuntamento pubblico del candidato in, Andrea, sarà dopodomani alla festa nazionale de L’Unità a Reggio Emilia. Forse per quella data potrebbe esserci qualche elemento in più sulla possibilità che la coalizione a sostegno dell’ex-ministro comprenda anche Azione e Italia Viva. Sul modello di Emilia Romagna e Umbria. Ieri il via libera di Giuseppe Conte ha sbloccato la situazione e al momento con il Pd ci sono 5 Stelle e Alleanza Verdi e. Manca la componente centrista. Per motivazioni diverse. Su Iv c’è la chiusura del M5S, le perplessità di settori dem e della. Dalle parti diinvece si chiede chiarezza sul programma, in particolare le grandi opere, prima di ogni valutazione sull’ingresso in coalizione.