La pizza è anche un affare italoamericano

(Di lunedì 2 settembre 2024) «When the moon hits your eye like a bigpie, that’s amore», cantava Dean Martin, nome d’arte di Dino Paul Crocetti. Era il1 953: laaveva già invaso la gola e l’immaginario d’America, grazie al lavoro e alla passione degli immigrati italiani. È infatti il 1905 è l’anno di nascita della prima pizzeria a New York: Lombardi’s a Little Italy, nato quando le sue specialità ancora non venivano chiamate, ma semplicemente tomato pies, torte di pomodoro. Da allora molte cose sono cambiate, e lasi è diffusa in tutto il Paese, declinandosi in varianti e tipologie diverse, che in alcuni casi hanno assunto vita e tipicità proprie.