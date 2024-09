La classifica delle migliori acque toniche premium e i gin artigianali da abbinare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il mondotonic water è cambiato: nel 2023 quellobibite sodate è stato uno dei pochi segmenti del beverage che ha chiuso con un segno positivo, lo 0,9 per cento a volume; l’inizio del 2024 è stato confortante segnando l'1,1 per cento in più. Un settore in lieve ripresa dopo una crisi che dura un decennio – aggravata nel 2022 dalla carenza di anidride carbonica – in cui le aziende hanno risposto con referenze nuove o rispolverando vecchie glorie del mondo dei sodati. Indian o botanical? Il cambiamento è emerso anche nel nuovo blind testorganizzato dal Gambero Rosso, in particolare dal contest dei 46 prodotti, degustati alla cieca accanto ai 14 campioni della gdo per un totale di 60 referenze (qui le miglioredel supermercato).