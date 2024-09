Israele si blocca e chiede un accordo per liberare gli ostaggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) È una giornata lunghissima quella che aspetta. Il paese si chiude, si ferma, si arrabbia come lo scorso anno, prima del 7 ottobre. Questa volta il blocco è diverso, Tel Aviv e altre città dello stato ebraico si fermano non perché di mezzo ci sia la riforma della Corte suprema, la Giustizia, l’assetto istituzionale che il primo ministro Benjamin Netanyahu vorrebbe cambiare. Tutto siperché il paese trova insostenibile che Hamas abbia ucciso seicon un colpo alla testa mentre un negoziato tempestivo li avrebbe potuti. Invece di negoziare, dicono i manifestanti, il premier parlava del corridoio Filadelfia, della striscia di terra che divide l’Egitto e Gaza, in cui vuole a ogni costo mantenere la presenza di Tsahal. Hersh Goldberg Polin, Carmel Gal, Ori Danino, Alex Lobanov, Almog Sarusi, Eden Yerushalmi sono stati trovati morti un tunnel di Rafah.