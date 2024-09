Il San Donato non si ferma più Battuta anche la Pistoiese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) SANTAV. 20 SANTAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni; Ascoli, Falconi (81’ Dema), Vitali (55’ Gistri), Carcani; Sylla (83’ Calonaci), Doratiotto (73’ Pecchia), Manfredi (66’ Senesi). All. Bonuccelli (foto)(5-2-3): Lagonigro; Kharmoud, Bertolo, Polvani (72’ Corvino), Mazzei, Diodato (60’ Ballello); Grilli (60’ Maluku), Tanasa; Greselin, Cardella (81’ Sparacello), Tascini (60’ Larhrib). All.: Giacomarro Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo Marcatori: 10’ Manfredi, 61’ Doratiotto Note ammoniti Bruni, Carcani, Pecchia; angoli 3-7 TAVARNELLE – Dopo il Siena, il SanTavarnelle fa fuorilae in Coppa Italia i chiantigiani scoprono di essere ammazza nobili decadute visti i fasti in serie A per entrambe le formazioni sconfitte al Pianigiani.