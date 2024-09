I Cesaroni chi ci sarà nella settima stagione? Nuovi indizi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 2 settembre 2024) Iè stata una delle serie tv più acclamate dal pubblico italiano in onda su Canale 5. Nonostante il grande successo ricevuto dal 2014 ha terminato la sua messa in onda dopo sei stagioni. Ma a distanza di 10 anni, l’acclamata fiction italiana sta per tornare per la. Ecco chi tornerà sul set. Dopo l’annuncio di Claudio Amendola si è creato un velo di mistero su chi prenderà parte allade I. Nel corso delle stagioni, infatti, tanti personaggi sono cambiati e hanno lasciato spazio a nuove leve. Eppure, per questa reunion potrebbero tornare sul piccolo schermo anche gli storici protagonisti. Ecco qualcheo lasciato in rete. I: la, foto Instagram – VelvetGossipSi è accesa subito una grande curiosità intorno allade I, fin dal suo annuncio.