Frana nel Casertano ritrovato il corpo della donna dispersa | la Procura indaga per disastro colposo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo 6 giorni di ricerche è statoildi Agnese Milanese, la 74ennenelladel. La tragedia è avvenuta lo scorso 27 agosto a San Felice a Cancello, nella frazione “Talanico”, in provincia di Caserta. Lasi trovava insieme al figlio, che risulta ancora disperso, ed entrambi sono stati travolti dalla. Il cadavere era all’internovasca dell’ex cava Giglio. Qui si erano concentrate le ricerche dei vigili del fuoco e del personaleProtezione civile regionale. Come già accennato, è ancora disperso Guadagnino. L’uomo è stato travolto con la mamma all’interno dell’Apercar dalla colata di fango. I due erano intenti a fuggire dopo aver lavorato in un noccioleto.nelil(ANSA FOTO) – cityrumors.