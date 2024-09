Ex centro civico è polemica Albero cade sul parcheggio | È ancora lì da un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unad alto fusto ha ceduto ed è caduto davanti all’exdi Noverasco. Nessun ferito, ma l’episodio ha contribuito a riaccendere i riflettori su una struttura comunale che un tempo ospitava la sede distaccata della polizia locale e anche le associazioni del territorio, "ma che ormai si trova in stato di abbandono a causa della mancanza di manutenzioni - attacca l’ex sindaco Ettore Fusco (nella foto), oggi consigliere di minoranza -. Si tratta di un edificio che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i residenti della frazione, e che invece versa in condizioni di trascuratezza. La presenza dell’caduto, che si trova lì da almeno une ostruisce una parte del vicino, ne è la dimostrazione.