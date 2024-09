Euforia cremonese Sentenza Johnsen | Siamo forti Possiamo puntare ai primi posti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Solo una prestazione convincente poteva regalare una sosta serena all’ambiente grigiorosso. E così è stato. Il gioco fluido e spumeggiante, però, ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una partita che ha detto molto di più. Ad entusiasmare la piazza sono stati i numeri ritrovati, gli stessi che venivano contestati e che avevano messo in discussione le parole fiduciose di mister Stroppa sulla competitività della squadra in questo inizio di campionato. Dopo aver siglato una rete in tre gare, infatti, lane ha rifilate direttamente quattro all’ambizioso Sassuolo che non è mai riuscito davvero a tenere testa agli avversari (pareggio di Moro su rigore a parte). La carta vincente, però, la squadra grigiorossa l’ha sempre avuta in casa e risponde al profilo di Dennis