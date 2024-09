Caserta il futuro dell’ex Canapificio deciso a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024). È sempre la stessa storia: ildi interi pezzi di città, di quelle zone strategiche per lo sviluppo di, vienee pure senza una programmazione urbanistica. La lista sarebbe lunga, oggi tocca all’Exdi: storico spazio sociale chiuso nel 2019 per problemi strutturali e politici, dopo vent’anni di uso collettivo. Meno male che ci sono gli articoli di giornale e le delibere di giunta a ricordarci come Comune e Regione si impegnarono a ristrutturare ilper la sua funzione sociale, e intanto il Centro Sociale e le associazioni della rete cittadina avrebbero utilizzato subito i localiOnmi di viale Beneduce, più veloce da ristrutturare. Un impegno preso a seguito di una grande mobilitazione civica che coinvolse migliaia di persone ed esponenti della cultura da tutta Italia.