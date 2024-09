Buona la prima per la Maceratese Papa non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)3 montefano 1: Gagliardini, Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito (31’ st Nicolosi), Lucero, Bongelli (13’ st Compagnucci), Oses (13’ st Albanesi), Gomis, Cognigni (41’ st Cirulli), Bracciatelli, Nasic (31’ st Ruani). All. Possanzini. MONTEFANO: Strappini, Orlietti (37’ st Luciani), D’Auria (37’ st Scocco), Gabrielli, Di Lallo, Postacchini, Calamita, Pincini (31’ st Guzzini),, Sindic (46’ st Monachesi), Bonacci (10’ st Rombini). All. Manisera. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 8’ e 34’ Cognigni, 21’ st, 29’ st Nasic. Note: si gioca allo stadio "Soverchia" di San Severino di fronte a circa 500 spettatori. A fine primo tempo e durante l’intervallo si registra un temporale estivo, ma il terreno di gioco resta in buone condizioni. Ammoniti Bonacci, Orlietti, Cognigni, Ruani, Calamita.