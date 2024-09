US Open 2024 Sara Errani | Shnaider di un altro livello io non ero sciolta Con Jasmine Paolini in Asia per le Finals

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)è stata eliminata in singolare agli USdalla russa Diana. Il terzo turno, però, è motivo di soddisfazione per i suoi obiettivi attuali. Meno lo è il secondo turno in doppio con, ma rimane ancora in gara in misto con Andrea Vavassori. La romagnola, poi, ha ancora degli obiettivi, e parla chiaro in merito. Intanto, nelle parole riportate da SuperTennis, c’è l’analisi di una partita non girata del tutto per il verso giusto: “Avversaria dura, lei è di une io oggi non mi sono piaciuta del tutto. Non ero, un po’ di stanchezza ci sta, ma lei è di unsuperiore al mio. Di dritto fa paura, cercavo il rovescio altrimenti mi arrivavano delle catenate. Peccato per oggi ma è stato un buonissimo torneo in singolo e se me lo avessero detto alla vigilia non ci avrei creduto. Non me lo aspettavo“.