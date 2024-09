Umbria il commercio è in affanno | Meno negozi e calo del lavoro Le città perdono pezzi vitali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Perugia, 1 settembre 2024 – Ilin, più in particolare nella provincia capoluogo, è sempre più in. I numeri parlano più delle parole. In un anno, infatti, siper strada 557 addetti, a causa delle serrande che si abbassano: ben 457 soltanto nel perugino, secondo un trend ultradecennale che vede sparire soprattutto gli esercizi più piccoli. Questi, considerando ifino a un addetto, sia familiari che non, sono scesi nel secondo trimestre 2024, rispetto allo stesso periodo 2023, di 585 unità, con una contrazione di ben il 4,7%. La riduzione, peraltro, nell’ultimo anno è stata particolarmente severa per iin cui lavora solo il titolare, che sono scesi di ben il 23,6% (-455 esercizi). E’ il quadro che si delinea dal report della Camera didell’