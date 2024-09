Trionfo Ferrari Leclerc vince il Gp d’Italia a Monza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)– Il circuito brianzolo si tinge di rosso in una giornata indimenticabile per la. Con un mix di strategia impeccabile e abilità al volante, Charlesha conquistato il Gran Premiodi Formula 1, riportando la scuderia di Maranello alla vittoria sul circuito di casa dopo cinque anni. Una gara che ha visto il monegasco protagonista assoluto, capace di sfruttare al meglio una strategia con una sosta in meno, contrastando la rimonta aggressiva della McLaren di Oscar Piastri. Strategiante e difesa magistrale La vittoria dinon è stata solo frutto della velocità, ma anche di una tattica superiore. Laha optato per una sola sosta, decisione che si è rivelata determinante per il risultato finale.