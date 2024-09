Tra sogni e bisogni Pensionati alla riscossa | Contributo essenziale alla vita della comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) La mediapopolazione anziana a Carrara è il 28,23%, qualcosina in più rispettomedia nazionale del 24 per cento. Il dato è emerso venerdì pomeriggio durante ‘Age pride’ nel parcoPadula, l’evento conclusivo del percorso di ascolto degli anziani ‘Trae biConsulta anziani del Comune di Carrara. "Come consulta abbiamo promosso questo age pride sostanzialmente per due ordini di motivi - spiega il presidenteConsulta anziani Fabrizio Rocca -, da una parte la necessità di rivendicare il ruolo attivo degli anziani del Comune di Carrara che a gennaio 2024 rappresentano il 28,23%popolazione del Comune. Siamo la prima generazione che arrivata a 60 anni ha ancora 30 anni da vivere. Con l’Age Pride rivendichiamo quindi unapiena ed un ruolo attivopopolazione anziana per migliorare la qualitànel nostro Comune, per tutti.