Terremoto Sinner | è scattato l’allarme

(Di domenica 1 settembre 2024), è. Le parole del tennista azzurro in conferenza stampa aprono un dibattito su quello che si sta vivendo Jannikha vissuto, e sta ancora vivendo, dei momenti abbastanza difficili per la sua carriera. Dalla rinuncia alle Olimpiadi fino all’ultimo caso esploso ad agosto con la positività e la giusta non squalifica perché non centrava nulla, ne ha passate tante. Momenti difficili da gestire per un ragazzo come lui, uno che, come si vede, è buonissimo e non riesce ad avere filtri.(Lapresse) – Ilveggente.itSta giocando gli Us Open. Sta giocando un torneo importante e spera di vincerlo. Anche perché sia Alcaraz che Djokovic sono stati eliminati. Ha tutte le carte in regola per farlo e aveva tutte le carte in regola per farlo anche se ci fossero stati gli altri due.