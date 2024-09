Tennis | Matteo Berrettini vuole la Coppa Davis | sarà del team?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ultimo Slam di questa stagione non ha regalato grandi emozioni a, eliminato al secondo turno della manifestazione statunitense. L’azzurro è stato sconfitto da Taylor Fritz sulla superfice in cemento chiudendo, ufficialmente, il grande circuito delinternazionale con pochissime soddisfazioni personali. Adesso, però, il romano ha già attivato la sua personalissima campanella in vista del prossimo futuro che vedrà l’Italia difendere l’insalatiera conquistata nell’ultima edizione dellapresente anche lui nelnazionale? Le parole didopo il ko agli US Open “Bisogna fare i complimenti all’avversario. Oggi ha giocato una partita pazzesca e semplicemente è stato più bravo di me. Vorrei riguardare il match, ma non ricordo due errori gratuiti di fila da parte sua.