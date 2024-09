Rocchi allo stadio con il braccialetto dell’Inter | è polemica ma c’è una spiegazione…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2024) Può una partita senza episodi dubbi far discutere dal punto di vista arbitrale? Stando a quanto sta accadendo per Inter-Atalanta, decisamente sì. L’arbitro della gara, Marchetti di Ostia Lido, non ha colpe, si va a un livello più alto: lariguarda Gianluca, designatore arbitrale della Serie A. L’ex arbitro è stato pizzicato dalle telecamere a San Siro, seduto sugli spalti a guardare la partita. Niente di anomalo, se non fosse che guardando bene al polso dell’arbitro è presente undai colori nerazzurri e con la scritta Inter.