Padre madre e figlio 12enne trovati morti in casa nel Milanese L' altro figlio di 17 anni al 112 ho ucciso papà

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI -e undi 12sono statiaccoltellati nella loroa Paderno Dugnano, nel. È stato il primogenito 17enne della coppia a chiamare il 112 nella notte. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza e da quella per i minorenni di Milano. Il 17enne è stato portato in caserma per essere interrogato. Ai carabinieri il ragazzo ha spiegato di essere intervenuto dopo che il, F.C., imprenditore di 51, halaD.A., di 49, e il fratellino. A quel punto il 17enne - secondo la sua versione - avrebbe accoltellato il genitore. Il suo racconto è al vaglio degli inquirenti, date alcune discrepanze rilevate dall'analisi dell'appartamento di via Anzio, in cui la famiglia abitava.