Ordine d’arrivo F1 GP Italia 2024 | estasi Ferrari a Monza! Leclerc precede le McLaren 6 Verstappen

(Di domenica 1 settembre 2024) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito brianzolo, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Charlesha vinto il GP d’, trionfando davanti al pubblico dial volante della. Il monegasco ha sfruttato un colpo di genio della Scuderia di Maranello, che ha azzardato una sola sosta rimanendo in pista a lungo con la gomma dura a differenza degli avversari. Apoteosi totale per il Cavallino Rampante, che si lascia così alle spalle ledi Oscar Piastri e Lando Norris.