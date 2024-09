LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | cinque corridori davanti Braidot si stacca leggermente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Ora è Hatherley a provare a rompere la corsa, il sudafricano è andato fortissimo nel tratto di salita. 12.38 Ora paga qualcosa Luca, Pidcock ha sgasato e non è più semplice rimanere vicini. 12.36 Aldridge chiude il terzo giro al comandoa Hatherly, Koretzky e. Pidcock sta per ricongiungersi. 12.34sta bene, ha la gamba e sta provando a fare gara di testa, senza nascondersi, senza timore. 12.32 Aldridge ehanno preso un po’ di vantaggio rispetto al resto della concorrenza. 12.30 Finora ha scherzato, ma ora sta arrivando Pidcock che ha chiuso il gap suie ha recuperato otto secondi in questo giro. 12.28 Quattrohanno preso qualche metro rispetto agli altri: Aldridge, Koretzky, Hatherly e. 12.