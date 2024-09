Le associazioni contro la fiera | Anacronistica e crudele basta volatili in gabbia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Sarzana (La Spezia), 1 settembre 2024 – “Nessun passo avanti, a Sarzana, sotto il profilo della tutela dei piccolisfruttati come richiami vivi”. Lo sostengono leanimaliste riferendosi al fatto che anche quest’anno, oggi domenica 1° settembre, si tiene la 55ªdegli uccelli, mostra mercato nella quale “saranno esposti e venduti animali che la natura ha dotato di ali, ma che non potranno volare mai. Non solo – proseguono le–. Ci sarà anche una “gara di canto” di questi minuscoli esserini, all’alba”. si tratta di “uccelli che passeranno una miserabile vita in uno spazio piccolo quanto un foglio A4 con l’unico scopo di ingannare i loro simili, costretti a cantare per fare da esca alle prede che saranno abbattute. Il loro destino sarà quello.