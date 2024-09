La cerimonia e le promesse | il matrimonio di Enrico Bartolini e Roberta Morise in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Castiglione della Pescaia, 1 settembre 2024 – “Due persone fra loro diversissime.così misurato,un fuoco”. Sono le parole di Alberto Matano, noto conduttore Rai, che ha celebrato ildi. Lui, il secondo chef più stellato al mondo, lei volto della televisione di molti programmi, anche Rai. Il loro amore è nato nell’estate 2023. Un anno dopo, con in mezzo la nascita del figlio Gianmaria, si sono sposati nel resort L’Andana, a Castiglione della Pescaia, all’interno del quale“firma” uno dei suoi ristoranti in giro per l’Italia e non solo. Una festa con diversi volti noti. Unclassico che, come ormai è consuetudine per molti vip, si è sviluppato di fatto su tre giorni, con la cena di benvenuto di venerdì, ildel sabato e il postdella domenica.