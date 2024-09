La bordata del vescovo di San Remo | I fini delle Ong diversi dai principi della Chiesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) «Il compito e la responsabilità di noi pastorista nell'indicare con chiarezza ifondamentali del messaggio cristiano, di formare le coscienze e incoraggiare i fedeli laici a occuparsi, seriamente, lealmente e nella fedeltà alla Dottrina Sociale». Monsignor Antonio Suetta, è dal 2014,di Sane Ventimiglia con semplicità ma altrettanta chiarezza, spiega il difficile equilibrio che sta cercando la, tra la necessità di guidare i cattolici in un modo in continua evoluzione e la necessità di seguire senza indugi il Vangelo.Autonomia, ong, diritti, woke. Lasembra essersi schierata suprogressisti. Non c'è il rischio di virare eccessivamente a sinistra? «Il progressismo sta investendo la società e la cultura contemporanee, condizionandole pesantemente verso un rifiuto di ciò che ne costituisce il fondamento di civiltà.