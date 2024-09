Inter la Stella Rossa si rinforza per la Champions League | attaccante dal Torino – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Laè una delle otto avversarie dell’nella fase campionato della. E, in vista della sfida a San Siro del primo ottobre, i serbi sono pronti arsi con undel. Lo riporta Tuttosport. RINFORZO – Tra le rivali europee per l’c’è anche la, che i nerazzurri affronteranno in casa a inizio ottobre dopo la trasferta contro il Manchester City. Una partita nella quale i serbi potrebbero avere a disposizione anche un rinforzo proprio dalla nostra Serie A. Con il mercato che chiude il 13 settembre, lasta infatti trattando Nemanja Radonjic,28enne considerato un esubero al. Il DS Vagnati sta cercando di negoziare la sua uscita, dal momento che il giocatore è, di fatto, fuori rosa.