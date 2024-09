IndyCar McLaughlin vince race-2 a Milwaukee Palou perde altri punti su Power

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Scott-2 aMile per quanto riguarda la NTTSeries. Il neozelandese di Penske trionfa nella penultima competizione dell’anno ottenendo la 7ma gioia in carriera, mentre Willguadagnasu Alexnella bagarre per il titolo. Tutto si deciderà tra due settimane a Nashville, l’australiano insegue lo spagnolo con 33di ritardo. Il primo clamoroso colpo di scena della giornata, ipoteticamente decisivo nell’economia del campionato, è arrivato prima della partenza con un problema tecnico che ha bloccato la vettura #9 di Chip Ganassi Racing affidata ad Alex. Il due volte campione ha perso oltre tre giri rispetto alla concorrenza, una beffa clamorosa per il 27enne che già quest’oggi avrebbe potuto matematicamente chiudere la battaglia al titolo.