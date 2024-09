George Clooney sicuro | Biden dopo le dimissioni meglio di George Washington

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Durante la conferenza di presentazione per il suo ultimo film in anteprima a Venezia, Wolfs,ha voluto sottolineare il nobile gesto dell'ex Presidenteha lodato il Presidente Joeper essersi dimesso da candidato democratico alle presidenziali per lasciare il posto a Kamala Harris, descrivendo la mossa come "la cosa più altruista che qualcuno abbia fatto". La star ha parlato insieme al co-protagonista Brad Pitt per Wolfs di Jon Watt, presentato domenica in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Quando gli è stato chiesto del suo recente editoriale per il New York Times intitolato "Amo Joe, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato", pubblicato il 10 luglio,ha colto l'occasione per elogiare l'81enne: "La persona