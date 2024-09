Funghi il decalogo nei boschi | Cellulare acceso fatevi trovare Scarpe adeguate e tanta acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Barzio (Lecco) – È sopravvissuta per 4 giorni e 4 notti in fondo a un dirupo, sommersa da un tappeto di felci, neidella Forcola, in Alto Varesotto, dove è precipitata per cercare. È l’incredibile storia di Giuseppina Bardelli, l’88enne di Malnate, miracolosamente ritrovata sana e salva domenica scorsa dai soccorritori. Per tanti altri fungaioli che cadono e si feriscono l’epilogo tuttavia non sempre è un lieto fine. Negli ultimi cinque anni ad esempio, solo in Valsassina, 11 cercatori disui 40 soccorsi dai tecnici volontari della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e speleologico lombardo sono morti: giovedì, a stagione appena cominciata, è stato già soccorso un fungiatt di 72 anni scivolato per un paio di metri neidi Casargo.