Fotovoltaico stop e polemiche Maxi-impianto fermato dal Tar Il Parco dei Colli | avevamo ragione

(Di domenica 1 settembre 2024) Mancano l’autorizzazione paesaggistica e il parere di competenza della Soprintendenza, non vincolante ma obbligatorio. Lacune che hanno spinto il Tar di Brescia a ritenere non valida l’autorizzazione per il megadi via Imotorre, a Torre Boldone, accogliendo il ricorso presentato daldeicontro il Comune: l’ente di Valmarina sollevava più di un dubbio sull’iter autorizzativo, sostenendo che non teneva conto del valore paesaggistico delle aree interessate e mancava di alcuni passaggi obbligatori per legge. "Lacune – scrivono i giudici nella loro sentenza – che viziano irrimediabilmente il procedimento amministrativo". La vicenda rappresenta un caso non solo giudiziario, ma anche politico. A promuovere l’installazione e l’esercizio di una terra di potenza elettrica pari a 3.