Fabrizio Longo | incidente fatale in montagna Roda | Lutto terribile per la Fisi

(Di domenica 1 settembre 2024)per la Federazione Italiana Sport Invernali:inper, dal 2013 direttore di Audi Italia. Il manager, nella mattinata di sabato 31 agosto, stava percorrendo in solitaria una via ferrata verso la cima Payer, tra le montagne del gruppo dell’Adamello, al confine tra le province di Brescia e Trento, quando è precipitato nel vuoto per 200 metri probabilmente dopo aver perso l’equilibrio. A dare l’allarme è stato un altro alpinista che ha assistito all’. I soccorritori, partiti dalla stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino, hanno raggiunto in elicottero il luogo dell’, individuando immediatamente. Ma quando l’équipe sanitaria è sbarcata sul posto in hovering, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.