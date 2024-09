Esplosione in Salento | muore l’ultimo sopravvissuto alla fuga di gas nella villetta di Porto Cesareo Aveva 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) È morto al policlinico di Bari Giuseppe Buonamassa, 24all’avvenutanotte tra il 14 e il 15 agosto in una casa di, in provincia di Lecce. Nell’incidente, dovuto ad unadi gas, erano rimasti gravemente feriti anche la fidanzata del giovane, Irene Agostinacchio, 23, e il padre della ragazza, Giuseppe, poi deceduti in ospedale a causa delle gravissime ferite e ustioni riportate sull‘80% del corpo. Giuseppe Agostinacchio, un odontoiatra di 58, si è spento il 16 agosto, seguito tre giorni dopo – il 19 – dfiglia. Tutte e tre le vittime erano di Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Il giovane era arrivato il giorno stesso dell’da Milano, cittàquale lavorava, per trascorrere qualche giorno assiemefidanzata. Nell’, Buonamassariportato ustioni sul 95% del corpo.