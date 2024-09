Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di settembre 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 1 settembre 2024) Al ritorno dalle vacanze estive vi aspettano sugli scaffali tante attesetargateBD; J-POP!Dopo aver annunciato la presenza di Hiroyuki Eto in Italia in occasione della fiera Milan Games Week; Cartoomics, arrivano in libreria e fumetteria ai primi volumi dell’edizione completa di Guru Guru – Il girotondo della magia, ilda cui è stato tratto l’iconico anime fantasy con cui sono cresciute generazioni di giovani appassionati!La serie uscirà sia in volumi singoli che raccolta in due eleganti box da collezione.