David Neres l’arma segreta di Conte | è il giocatore che sta cambiando il volto della squadra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) L’esterno brasilianobrilla nel match contro il Parma: assist decisivo e prestazione da incorniciare. Il Napoli sembra aver trovato inla pedina mancante per completare il puzzle di Antonio. L’esterno brasiliano, arrivato dal Benfica, continua a stupire con prestazioni che lasciano il segno, tanto da attirare i riflettori dei principali quotidiani sportivi italiani. Nel match contro il Parma,è stato ancora una volta decisivo, guadagnandosi l’elogio unanime delle testate nazionali. La partita: l’espulsione di Suzuki e l’assist vittoria per Anguissa Entrato in campo nel secondo tempo,ha subito dimostrato il suo valore. Con il Napoli in cerca di una svolta nella partita, il brasiliano ha preso in mano le redini del gioco.