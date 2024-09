Da Dakar a Città del Capo a 21 anni in bicicletta | Pronto alla sfida sono carico e felice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Pistoia, 1 settembre 2024 – Gli occhi pieni di sogno guardano a Sud, adel. Ma soprattutto a Kaap Agulhas. È quello il punto più meridionale del continente africano, là dove geograficamente passa quella linea ideale che divide l’Oceano Indiano dall’Oceano Atlantico, o là dove, romanticamente, i due oceani si abbracciano. Arrivarci era stato l’obiettivo di un analogo viaggio iniziato nel 2022 e mai portato a termine per via di una serie di problemi allora apparsi irrisolvibili – economici, tecnici, geopolitici -, anche quella volta in, con la differenza che allora Dario Franchi, oggi 21, l’impresa l’aveva tentata con un amico, Oliver Kaspar. Oggi Dario ci riprova. Da solo. Sempre in direzionedel, partendo da. “Con Oliver Riuscimmo ad arrivare in Guinea, a Conakry, novemila chilometri pedalati.