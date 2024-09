Chi nasce bene ha la vita facile ma chi no… segue gli influencer! Propongo una cosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) di Federica Speranza Sono nata in una famigliastante. Ho abitato sempre in case bellissime, ma i miei genitori durante la guerra erano adolescenti e sono andati a lavorare a 12 anni. Mio padre si è diplomato e laureato lavorando, un cazzuto, e mia madre la sua degna compagna! Lo ha seguito in tutta Italia facendo dieci traslochi! Il loro un grande amore e la nostrasenza mancanze ma mai nello spreco perché la povertà nn si dimentica. Un figlio con dei disagi, circa 65 anni fa, ha inesorabilmente segnato le nostre vite, perché allora non c’erano gli aiuti, le associazioni di ora; il giudizio degli altri non era mai compassionevole e quindi la scelta era sempre di non farsi notare, di non frequentare luoghi esclusivi. Mi sono mancati? Nooo, io sono cresciuta nei campeggi in piena libertà e ancora oggi a 62 anni è la forma di vacanza che amo di più.