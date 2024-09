Caso giornalisti ecco gli sms ‘incriminati' | quei messaggi per indirizzare le indagini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Un rapporto di amicizia che si interrompe bruscamente dopo il viaggio con le effusioni in taxi. Che qualcosa di strano sia scattato nella mente della presunta vittima di molestie per le quali sono accusati Nello Trocchia e Sara Giudice, è delineato da una serie di whatsapp riportati negli atti dell'inchiesta coordinata dalla pm di Roma Barbara Trotta, la quale ha chiesto l'archiviazione senza sentire la ragazza. La sera del 30 gennaio 2023, infatti, la giornalista, dopo aver partecipato alla festa di compleanno di Sara, era salita sullo stesso taxi con i colleghi, con i quali aveva già fatto il viaggio di andata al party, senza alcuna tensione. Dopo la serata, però, quella corsa sul taxi, per lei, si sarebbe trasformata in un incubo. «Appena si sono chiuse le portiere me li sono ritrovati addosso», ha denunciato alla polizia il 2 febbraio 2023.