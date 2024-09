Antonelli è nato nell’anno in cui Hamilton vinse la Gp2 L’anno prossimo prenderà il suo posto in Mercedes Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024) Laha annunciato che a prendere ildisarà Andrea Kimi. Appena diciottenne, a Monza è entrato in scena in Formula 1 prendendo parte ad una sessione di prove libere. Ilpresenta il talento italiano cheildi: “Un incidente di 52G a 10 minuti dal suo debutto in F1 non era ovviamente il modo in cui Andrea Kimivoleva annunciarsi al mondo. Davanti ai tifosi di casa a Monza, il diciottenne – che è diventato il prescelto per ilvacante di Lewisallailanno quando è diventato chiaro che Toto Wolff non sarebbe riuscito a convincere Max Verstappen a lasciare la Red Bull – avrebbe sperato in una sessione di prove pulita e in un tempo che si avvicinasse a quello dell’uomo che andrà a sostituire. Non importa.